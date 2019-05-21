البوابة الإلكترونية لمحافظة الاسكندرية تنشر نتيجة الشهادة الاعدادية

الإسكندرية ــ جاكلين منير

ـ نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

تنشر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة، والتى من المقرر إعلانها خلال الفترة المقبلة عقب اعتمادها من المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوه.

وينتظر أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية، مترقبين ظهور النتيجة، والمقرر نشرها على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية، حيث انتهت الامتحانات فى 16 مايو الجارى، وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم، أنه جار نشر النتيجة بعد اعتمادها من الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

يُذكر أن، 82699 طالبا تقدموا للامتحان بالشهادة الإعدادية، أمام 324 لجنة على مستوى المحافظة، فيما أدى 1985 طالبا بالمهنى والتربية الخاصة امتحانهم أمام 12 لجنة .

ـ نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية برقم الجلوس