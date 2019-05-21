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البابا تواضروس: قارنوا وضع مصر فى 2011 بـ2019.. مصر تغيرت بشهادة العالم

الثلاثاء، 21 مايو 2019 05:04 م
البابا تواضروس: قارنوا وضع مصر فى 2011 بـ2019.. مصر تغيرت بشهادة العالم البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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جدد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تأكيده على أن وضع مصر يتحسن باستمرار، مشيرا إلى أن الإعلام لا ينقل الصورة بدقة.

وقال البابا فى حواره مع قناة الكنيسة الذى أجراه خلال زيارته الحالية لأوروبا: نشكر الله أن الأمور في مصر تتحسن على كافة المستويات، وأرى أن القادة السياسيين والمسئولين في مصر يعملون بجدٍّ حتى تكون مصر في مكانة رفيعة، وهذا ما ألمسه في مشاركات ومواضع كثيرة.

 

واستكمل البابا تواضروس: من يعيش خارج مصر لا يعرف كل ما يحدث، ودائمًا ما تنقل الأخبار السلبية لكن بصفة عامة الوضع في مصر جيد وهذا ليس بشهادتنا كمصريين لكن بشهادة العالم عندما تقارن الوضع في عام 2011 و 2019 هناك فرق كبير.

 

كان البابا تواضروس قد أكد خلال زيارته لألمانيا أن الأوضاع فى مصر تتحسن وإن الرئيس السيسى رجل مخلص لوطنه و"مصر مشافتش زيه أبدًا".

 


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