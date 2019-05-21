الاستخبارات الخارجية الروسية تحذر من خطورة الأحداث حول إيران

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حذر مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجى ناريشكين اليوم الثلاثاء من خطورة تطورات الأحداث حول إيران، داعيا إلى ضرورة تغليب العقل على اندفاع بعض القادة السياسيين.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن ناريشكين ـ في تصريح صحفي على هامش اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية لأعضاء رابطة الدول المستقلة اليوم ـ "إن الوضع يتطور بسيناريو مقلق للغاية، والسبب هو انسحاب الولايات المتحدة مما يسمى بالصفقة النووية الإيرانية".

وأضاف "من المهم أن تضبط الأطراف مشاعرها، ويجب منع تغلب اندفاع بعض القادة السياسيين على صوت العقل، والتحليل الرصين للأمر الواقع، والاستنتاجات الرصينة حول الطريقة الخطيرة التي يمكن أن تتطور بها الأوضاع، إذا اتخذ المرء قرارات متسرعة أخرى".