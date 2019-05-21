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الإرشاد الزراعى: نستهدف زراعة 19.7 ألف فدان أرز بنطاق الزمام الزراعى ببورسعيد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:00 ص
الإرشاد الزراعى: نستهدف زراعة 19.7 ألف فدان أرز بنطاق الزمام الزراعى ببورسعيد المهندس على سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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قال المهندس على سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المستهدف زراعته لمحصول الأرز والمصرح زراعته للجمعيات من قبل الوزارة 19 ألفا و706 أفدنة بالزمام الزراعى ببورسعيد للموسم الحالى 2019.

وأضاف سليمان بأنه سيتم زراعة المحصول بالجمعيات المصرح لها من قبل الوزارة بنطاق الائتمان والاستصلاح وشباب الخريجين ومنطقة سهل الطينة وشرق القناة، مؤكدا سليمان انطلاق الحملة القومية للنهوض بمحصول الأرز بما يسمى نظام الطرق الحديثة عن طريق زراعة أصناف عالية المحصول متحملة تطويل فترات الرى "الجفاف" مثل أصناف جيزة 178 وجيزة 179 وسخا 107 وسخا 108 وهجين مصر 1 تحت ظروف ترشيد استهلاك المياه فى الأنشطة الزراعية عن طريق التسوية بالليزر.

وتابع: "أن زراعة هذه الأصناف بالسطارة من أجل ترشيد استهلاك المياه فى الأنشطة الزراعية فضلا أنها متحملة لتطويل فترات الرى من 8 لـ10 أيام، حيث إن المعدل الطبيعى لاستهلاك المياه للفدان من 750 م3 لـ8000م 3 وبهذه الطريقة يستهلك الفدان من 2000 لـ2500 وبالتالى نوفر حوالى 5000 متر مكعب للفدان وجارى زراعة 4 حقول إرشادية لمحصول الأرز "الجفاف" بالقطاع الزراعى 2019.


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الارشاد الزراعى 19 الف 706 فدان ارز بالجمعيات بنطاق الزمام الزراعى

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