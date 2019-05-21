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الأمم المتحدة تدين قرارا لإيطاليا بشأن الهجرة.. وروما تطالب بإيضاحات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:43 ص
الأمم المتحدة تدين قرارا لإيطاليا بشأن الهجرة.. وروما تطالب بإيضاحات وزير الخارجية الإيطالى إينزو ميلانيزى
كتبت - فاطمة شوقى
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أعلنت إيطاليا أن وزير الخارجية إينزو موافيرو ميلانيزى، طالب ممثل بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، بالتواصل مع خبراء حقوق الإنسان الأمميّين، الذين انتقدوا مشروع مرسوم أمنى إضافى بشأن المهاجرين، لمعرفة معلومات أكثر دقة حول المصادر التى استخدموها فى التوصل لمعلوماتهم.
 
وقالت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، إن خبراء الأمم المتحدة أكدوا فى بيان موقفهم الذى عبروا عنه فى رسالة موقعة للحكومة الايطالية، بإدانة مشروع المرسوم الذى اقترحه وزير الداخلية ماتيو سالفينى، وينص على "غرامات لمن يساعد المهاجرين فى البحر".
 
وأوضحت الخارجية الايطالية أن مثل تلك المراسلات التى تلقتها الحكومة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تمثل "رسائل حول انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان حدثت أو على وشك الحدوث"، ويعتمد محتواها "على معلومات تم تلقيها من مصادر مختلفة، كانت فى بعض الأحيان غير دقيقة أو غير موثوق بها".
 
وأضافت الخارجية: "كلف الوزير السفير الايطالى لدى الأمم المتحدة فى جنيف، الأحد الماضى، بالاتصال بالخبراء الموقّعين على الخطاب، لطلب عناصر أكثر دقّة حول المصادر ومنهجية وتوقيت العمل، للرد على الرسالة فى الوقت المناسب". وأشارت الخارجية إلى أن رسالة الخبراء جاءت فى إطار ما يُسمّى "الإجراءات الخاصة"، وهو اسم عام يُحدّد الآليات المعتادة التى أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لدراسة أوضاع حقوق الإنسان ومراقبتها وتقديم المشورة بشأنها والإبلاغ عنها فى مختلف الدول.

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