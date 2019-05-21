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الأرصاد: العظمى بالقاهرة 44 درجة الخميس ويفضل عدم خروج المسنين والأطفال

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:30 ص
الأرصاد: العظمى بالقاهرة 44 درجة الخميس ويفضل عدم خروج المسنين والأطفال ارتفاع درجات الحرارة - ارشيفية
كتب محمود راغب
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قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء بالجمهورية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة فى ظل الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، وتؤثر على الأنحاء كافة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس ذروة الموجة الحارة ومتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 44 درجة، لافتا إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر حتى الجمعة المقبلة.

ونصح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من كبار السن والأطفال ومرضى الضغط البقاء فى المنازل وعدم الخروج، تزامنا مع ذروة الموجة الحارة المتوقع لها غدا الأربعاء وبعد غدا الخميس، مناشدا المواطنين بالإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار مباشرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والتعرض للشمس على فترات طويلة على مدار اليوم، وارتداء غطاء الرأس، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحرارى.


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