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افتتاح مسجد ديوان حى غرب الإسكندرية بعد تطويره ورفع كفاءته

الثلاثاء، 21 مايو 2019 11:43 م
افتتاح مسجد ديوان حى غرب الإسكندرية بعد تطويره ورفع كفاءته افتتاح مسجد ديوان حى غرب الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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افتتح اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب الإسكندرية، المسجد الملحق بديوان حى غرب بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءته بالجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى، حيث إنه لم يتم تطوير المسجد منذ أحداث 2011.
 
افتتاح مسجد ديوان حى غرب الإسكندرية (1)
 
وتضمنت أعمال التطوير، إنشاء حديقة ديوان عام الحى ورفع كفاءة الخدمات الملحقة بالمبنى الرئيسى.
 
جاء ذلك بناءً على تعليمات  الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية برفع كفاءة وتطوير المبانى الحكومية والتسهيل والتيسير لتقديم الخدمات المقدمة  الموظفين وعودة الثغر لسابق عهدها.
 
افتتاح مسجد ديوان حى غرب الإسكندرية (2)
 
وأكد هشام كمال رئيس الحى أن  الافتتاح هو بداية التطوير للشارع السكندرى بنطاق حى غرب  والتى تعيد الجمال والرونق للإسكندرية، المدينة الثقافية والدينية  ذات الطابع الخاص التى تستحق من الجميع أن يتعاونوا من أجل عودتها.
 
وشارك فى الافتتاح واللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق  و المقدم أحمد الصيرفى رئيس مباحث قسم مينا البصل والمقدم نادر محمود نائب مأمور قسم مينا البصل.
 
افتتاح مسجد ديوان حى غرب الإسكندرية (3)
 

افتتاح مسجد ديوان حى غرب الإسكندرية (4)
 

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