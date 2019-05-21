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اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة

الثلاثاء، 21 مايو 2019 01:30 ص
اعرف تفاصيل خطة الحكومة لتعمير سيناء × 20 معلومة رئيس الوزراء
كتبت إيمان على
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فى إطار جهود تعمير سيناء، بحثت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطط ومشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء.

ويأتى هذا في إطار حرص الدولة على المتابعة الحثيثة لخطة تنمية سيناء؛ باعتبارها البقعة الغالية من أرض الوطن، وكشكل من أشكال التصدى للإرهاب فى المنطقه ،كما أن الدولة تعمل على ايجاد عناصر جذب للتنمية والإقامة في سيناء، وضرورة أن تكون هناك حوافز لمن سينتقل للإقامة بسيناء.

ونرصد فى النقاط التالية خطة الحكومة التى ناقشتها مؤخرا، بشأن تعمير سيناء :

- مدن جديدة تُنفذ في سيناء، سواء مدينة  " سلام" أو "بئر العبد الجديدة"، وهذه المدن وغيرها من المدن ستمثل رأس حربة للتنمية في سيناء.

- تعتمد خطة تنمية سيناء على توفير 2 مليون فرصة عمل، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار

- و رفع نصيب سيناء من الدخل القومي لـ 4,5%.

- 312 مشروع تنفذه الهيئة الهندسية بسيناء بتكلفة 199 مليار جنيه تم الإنتهاء من 171 مشروعاً منها.

- إجمالي ما أتيح من تمويل يبلغ نحو 3 مليارات دولار، من عدة صناديق تنموية عربية.

- تم البدء بجامعة العريش التى تم تشغيلها بعددٍ من الكليات، التي تتماشى مع بيئة المجتمع هناك تم البدء بكلية التربية كنواةٍ لجامعة الطور في جنوب سيناء.

- تحويل معهدين فنييْن صناعييْن في شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية في بورسعيد إلى  جامعة تكنولوجية.

 - يتم العمل  على تنمية الإقليم بتوفير أراضٍ لإنشاء جامعات خاصة في محافظتيْ سيناء، خاصة فى منطقة شرم الشيخ.

- التوسع فى المراكز البحثية، لمهمة بعلوم البحار، والزراعات المختلفة، وتم عرض  الموقف التنفيذيّ لجامعة سلمان، وموقف تمويل المشروع، وأسلوب إدارة وتشغيل الجامعة،وتم توفير 10 أفدنة لسكن الطلاب بجامعة الملك سلمان

- شملت المشروعات توقيع عقد لتنفيذ معالجة مياه الصرف في بحر البقر بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار.90% من المبالغ التي تم تخصيصها من وزارة التعاون الدوليّ لمشروعات سيناء تم إنفاقها، وتنفيذ المشروعات المخصصة لها.

- تم تطبيق تجربة التجمعات البدوية الزراعية من وزارة الاسكان من خلال 14 تجمعاً عمرانياً تنموياً، كما يتم تنفيذ 7 تجمعات بدوية جديدة، من خلال القوات المسلحة، لتكون سلة الغذاء بالمحافظة.

- تنفيذ 312 مشروعاً لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، بإجمالي تكلفة 199 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 171 مشروعاً منها حتى الآن.

 - تنفيذ عدد 14 من المشروعات القومية الكبرى

- أما عن مشروعات مجال الطرق، تتضمن إنشاء 24 طريقاً بإجمالي أطوال 1922 كم.

 - وشملت مشروعات الإسكان، تنفيذ 5 مشروعات، بإجمالي عدد 80995 وحدة سكنية، و400 بيت بدوي، منها انشاء تجمعات عمرانية جديدة منها مدينة رفح الجديدة

- تم تنفيذ 14 مشروع في مجال الرعاية الصحية، منها انشاء 3 مستشفيات، ومخزن للأدوية، ورفع كفاءة 10 مستشفيات أخرى، بإجمالي  400 سرير.

- كما تم تنفيذ 4 مشروعات فى مجال التنمية الصناعيه

- وتنفيذ 11 مشروع فى مجال التنمية الزراعيه للاستفادة من الموارد المائية في الزراعة بطاقة إنتاجية 6 ملايين م3 مياه

- وفى مجـال المنشـآت التعليميـة، تم تنفيذ عدد (46) مشروعاً تشمل ( إنشاء ورفع كفاءة مدارس / إدارات تعليمية ).

- و19 مشروع في مجـــــال المنشــــــآت الرياضية والثقافية والإجتماعية والخدمية والترفيهية.


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