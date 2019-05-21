ارتفاع حالات الانتحار بأوساط النساء فى معتقلات ميليشيات الحوثى

كتب وكالات

كشفت منظمة حقوقية يمنية عن تزايد حالات الانتحار فى أوساط النساء المحتجزات فى معتقلات ميليشيات الحوثى، بحسب "سكاى نيوز".

وأعلنت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن تسجيل 4 حالات انتحار لنساء معتقلات فى سجون المتمردين الحوثيين بصنعاء.

وذكرت المنظمة فى بيان لها أنها وثقت حالتى انتحار لامرأتين الأولى فى سجن سرى خاص بالمليشيات، والثانية فى قسم النساء فى السجن المركزى بصنعاء خلال شهر رمضان.

وقالت إنها وثقت فى وقت سابق حالتى انتحار لامرأتين فى معتقلات الحوثيين وكذلك تسع حالات شروع بالانتحار،

وأشارت المنظمة إلى أن مليشيات الحوثى ترتكب انتهاكات فظيعة بحق النساء المعتقلات اللواتى يعيشن أوضاعاً مأساوية وغير إنسانية فى السجون والمعتقلات المعروفة والسرية.

وأكدت المنظمة أنها تلقت استغاثات من النساء المعتقلات فى قسم النساء بالسجن المركزى لإيقاف الانتهاكات بحقهن، مشيرة إلى رفض الحوثيين الاستجابة للمناشدات الإنسانية فى الكف عن هذه الممارسات التى تنتهك آدمية الضحايا من النساء ودفع بعضهن للانتحار جراء ما يتعرض له من تعذيب وانتهاكات جنسية وتلطيخ سمعتهن.

ودعت المنظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بزيارة قسم النساء فى السجن المركزى بصنعاء ومراكز اعتقال النساء.

وبحسب المنظمة، فقد أحالت سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين 90 امرأة من سجونها السرية إلى السجن المركزى بصنعاء، مع قيامها بتغيير حراسة القسم الخاص بالنساء واستبدال الحراسة من الشرطة النسائية بمجندات تابعات للحوثيين مما يعرف باسم "الزينبيات"، كما تقوم سلطات السجن بمنع الزيارات على السجينات واتخاذ إجراءات مشددة بحقهن.