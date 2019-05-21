ابنة أحد ركاب الطائرة الماليزية المفقودة منذ 2014: والدى ضالع فى خطفها

كتب- هاشم الفخرانى

فى مفاجأة من العيار الثقيل، خرجت ابنة أحد ركاب الطائرة الماليزية المفقودة منذ عام 2014، عن صمتها مؤخرا، لتكشف تفاصيل مثيرة عن اختفاء الطائرة التى كان على متنها نحو 240 راكبا.

ونقلت شبكة سكاى نيوز عن ليزا، ابنة سيرجي دينيكا، وهو عسكري سابق في أوكرانيا، إن والدها ضالع في خطف الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية، مشيرة إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

ويعتقد جيف وايز، الخبير والمحلل في شبكة سي إن إن الأمريكية الإخبارية، إن دينيكا كان جزءا من مهمة دبرتها روسيا لاختطاف الطائرة الماليزية، قبل نقلها إلى كازاخستان.

وقال وايز فى كتاب جديد عن الحادثة التى شغلت العالم ولا تزال، إن دينيكا كان فى مهمة سرية، وأعاد نشر تغريدات لابنته ليزا قالت فيها إن والدها لا يزال على قيد الحياة.

واختفت الطائرة الماليزية المنكوبة عن شاشات الرادار في 8 مارس 2014، عندما كانت فى طريقها من كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين، ولم يعثر لها على أثر حتى الآن.