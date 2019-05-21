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إيران تواصل مسار التصعيد.. وزير خارجية طهران: لن نتفاوض مع ترامب

الثلاثاء، 21 مايو 2019 03:33 م
إيران تواصل مسار التصعيد.. وزير خارجية طهران: لن نتفاوض مع ترامب وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
كتبت - إسراء أحمد فؤاد
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قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، إن بلاده لن تتفاوض مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ما لم تُظهر الولايات المتحدة الاحترام لطهران، عبر بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووى المتنازع عليه.

وأضاف، فى مقابلة أجرته معه شبكة CNN، أن الولايات المتحدة "تمارس لعبة بالغة الخطورة" فى المنطقة، عقب قرارها بإرسال معدات عسكرية ثقيلة إلى الخليج. متابعا: "لسنا مستعدين للتحدث إلى أشخاص خرقوا وعودهم" لافتا إلى أن الولايات المتحدة هى التى انسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، JCPOA وليس إيران.
 
جاءت تصريحات "ظريف" بعدما قالت الولايات المتحدة إنها سترسل قوة الضرب "يو إس إس إبراهام لينكولن"، وقوة قاذفات القنابل إلى الخليج. وقال وزير الخارجية الإيرانى: "وجود كل هذه الأصول العسكرية فى منطقة صغيرة، هو بحد ذاته عرضة للحادث. لذلك يجب توخّى الحذر الشديد، ونعتقد أن الولايات المتحدة تمارس لعبة بالغة الخطورة".
 
وفيما يتعلق بالاتفاق النووى الذى وقعته طهران مع الولايات المتحدة وإيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، أو صفقة العام 2015 بحسب تعبير "ظريف"، قال الوزير الإيرانى: "لقد تصرّفنا بحسن نية" فى إطار الحد من قدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات.

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جواد ظريف

الولايات المتحدة

الاتفاق النووى الايرانى

ايران وواشنطن

تصريحات دونالد ترامب

موقف امريكا من ايران

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