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إصابة سيدتين فى حريق مخبز بـ"كفر شكر" بسبب ماس كهربائى

الثلاثاء، 21 مايو 2019 09:39 ص
إصابة سيدتين فى حريق مخبز بـ"كفر شكر" بسبب ماس كهربائى حريق - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أُصيبت سيدتان فى حريق مخبز بإحدى قرى مركز كفر شكر بالقليوبية، اندلع بسبب ماس كهربائى فى وصلات الإنارة وتشغيل المخبز، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه سريعا.
 
وقال محمد الحسينى عبد الرحمن، رئيس مدينة كفر شكر، إن قوات الحماية المدنية سيطرت على حريق مخبز فى قرية البقاشين التابعة للمركز، عقب الدفع بـ3 سيارات إطفاء. متابعا: "أسفر الحادث عن إصابة سيدتين بحالة اختناق، وجرى تحويلهما إلى مستشفى أسنيت لتلقى العلاج اللازم".
 
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائى فى لوحة التشغيل، وجارٍ حصر الخسائر المادية وفحص موقع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا.
 
 
 
 

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