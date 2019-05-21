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إزالة مقهى مخالف بالمساكن الشعبية بمركز أبوتيج فى أسيوط .. صور

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:43 م
إزالة مقهى مخالف بالمساكن الشعبية بمركز أبوتيج فى أسيوط .. صور إزالة التعديات والإشغالات بمركز أبو تيج بأسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوتيج بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لإزالة المقاهى والأكشاك غير المرخصة والمخالفة وإزالة التعديات والإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة.

وقال محمد فهمى بركات رئيس مركز ومدينة أبوتيج بأسيوط، إنه تم تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بمركز أبوتيج خاصة بطريق (أسيوط/سوهاج) الزراعى وعدد من الشوارع المتفرعة منه داخل مدينة أبوتيج حيث تم إزالة المقاهى غير المرخصة خلف المساكن الشعبية البحرية على طريق السكة الحديد وذلك بمشاركة نوابه ومساعديه ومسئولى إدارة الشغالات والتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع مركز شرطة ابوتيج وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية وذلك بناءاً على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مشيراً إلى تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديات على حرم الطريق لما تتسبب فيه من مشاكل مرورية أمام المواطنين والسيارات.

ومن جانبه، شدد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على مواصلة شن حملات مفاجئة للمرافق وإزالة كافة التعديات والإشغالات على الطرق والشوارع والميادين العامة بكافة مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الأمن والوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وشرطة المرافق لافتاً إلى أهمية المتابعة المستمرة وإزالة أى تعدى على حرم الطريق خاصة التى تؤثر على حركة المرور والعمل على منع الاختناقات المرورية بكافة اشكالها.

حملة إشغالات أبوتيج (1)
حملة إشغالات أبوتيج 

 

حملة إشغالات أبوتيج (2)
حملة إشغالات أبوتيج 

 

حملة إشغالات أبوتيج (5)
حملة إشغالات أبوتيج 

 

حملة إشغالات أبوتيج (6)
حملة إشغالات أبوتيج 

 

حملة إشغالات أبوتيج (7)
حملة إشغالات أبوتيج

 


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طريق اسيوط سوهاج

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