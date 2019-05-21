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إحالة 5 عاطلين للجنايات قتلوا طفل لسرقة التوك توك بالسلام

الثلاثاء، 21 مايو 2019 02:25 م
إحالة 5 عاطلين للجنايات قتلوا طفل لسرقة التوك توك بالسلام توك توك،ارشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة شرق القاهرة بإحالة ،  5 أشخاص لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل يعمل سائق "توك توك".

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استعانوا بفتاة ، والتى استوقفت  الضحية وطلبت منه توصيلها لأحد الأماكن، وتمكنت بهذه الطريقة من استدراج المجنى عليه، حتى تمكنوا من قتله.

تعود تفاصيل بتلقى قسم السلام بلاغاً  من أهالي منطقة النهضة، يفيد بالعثور على جثة طفل، بجوار كمبوند الطيران بمنطقة النهضة شرق القاهرة،  وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه أنها لـ"حسن .م" ١٥ سنة، توفى نتيجة إصابته بجرح ذبحى فى الرقبة، وعارى تماما.

وكشفت التحريات  من طريقة العثور على الجثة، والإصابات التى لحقت بها أن المجنى عليه قاوم سارقيه، ما دفعهم للتخلص منه بطريقة بشعة حيث عُثر عليه ممزق الجثة، خاصة فى الجزء العلوي والوجه والرقبة.

 


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