إجلاء آلاف السكان فى مقطاعة ألبرتا الكندية بسبب حرائق الغابات

أ ش أ

أصدرت السلطات الكندية اليوم الثلاثاء أمرا بإجلاء آلاف السكان فى مدينة (هاى ليفيل) بمقاطعة ألبرتا بالغرب الكندى بسبب حرائق الغابات.

ودعت سلطات البلدية المواطنين إلى تأمين إقامتهم قبل المغادرة، وأخذ الأغراض الاساسية مثل وثائق الهوية والأدوية والمال والحيوانات الأليفة.

وشمل أمر الإجلاء نحو أربعة آلاف شخص، حيث تم إعلان الطوارئ صباح أمس بعد أن زادت المساحات المتأثرة بالحريق من 25 ألف هكتار لتصل الى 70 ألف هكتار صباح اليوم.

وقال سكوت إليوت من هيئة مكافحة حرائق الغابات في ألبرتا، إن الحريق أصبح الآن على بعد ميلين تقريبا من "هاي ليفل" ولا يتجه نحو البلدية.

ومع ذلك ، قال إن الحطر ما زال قائما، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان.