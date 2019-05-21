video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 21 مايو 2019 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إجلاء آلاف السكان فى مقطاعة ألبرتا الكندية بسبب حرائق الغابات

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:59 م
إجلاء آلاف السكان فى مقطاعة ألبرتا الكندية بسبب حرائق الغابات حرائق الغابات
أ ش أ
إضافة تعليق

أصدرت السلطات الكندية اليوم الثلاثاء أمرا بإجلاء آلاف السكان فى مدينة (هاى ليفيل) بمقاطعة ألبرتا بالغرب الكندى بسبب حرائق الغابات.
ودعت سلطات البلدية المواطنين إلى تأمين إقامتهم قبل المغادرة، وأخذ الأغراض الاساسية مثل وثائق الهوية والأدوية والمال والحيوانات الأليفة.
وشمل أمر الإجلاء نحو أربعة آلاف شخص، حيث تم إعلان الطوارئ صباح أمس بعد أن زادت المساحات المتأثرة بالحريق من 25 ألف هكتار لتصل الى 70 ألف هكتار صباح اليوم.
وقال سكوت إليوت من هيئة مكافحة حرائق الغابات في ألبرتا، إن الحريق أصبح الآن على بعد ميلين تقريبا من "هاي ليفل" ولا يتجه نحو البلدية. 
ومع ذلك ، قال إن الحطر ما زال قائما، مما دفع السلطات إلى إجلاء السكان.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

المكسيك ترفع حالة الطوارئ بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات

صور.. المكسيك ترفع حالة الطوارئ بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات

حرائق الغابات تلتهم 44 ألف هكتار من الأراضى فى روسيا

شاهد.. إخماد حرائق الغابات فى منطقة البايكال بروسيا

ألبرتا

كندا

حرائق الغابات

مدينة هاى ليفيل

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

محمد شاكر: زيادة أسعار الكهرباء الجديدة 14.9% تبدأ يوليو المقبل

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

سوبر كورة يكشف أبرز 10 لاعبين مستبعدين من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

سفراؤنا بالخارج .. حكاية مينا مسعود بطل "علاء الدين" .. الفنان المصرى من شبرا وهاجر مع أسرته لكندا من 25 سنة .. مُعلمة الدراما شجعت موهبته.. ووالده يروى قصة اختيار "ديزنى" له من بين 2000 متقدم لبطولة الفيلم

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

389 ألف طالب بالمدارس الحكومية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية إلكترونيا

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

زيدان يبلغ إدارة ريال مدريد بفتح الباب لرحيل مودريتش وفاسكيز وبيل

الرجوع الى أعلى الصفحة