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أمن الإسكندرية يضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن

الثلاثاء، 21 مايو 2019 12:23 م
أمن الإسكندرية يضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن ضبط متهمين - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن، وذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة .

فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات المساكن بمديرية أمن الإسكندرية قيام عاطلان 31سنة ، و34 سنة، أحدهما له معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب، متخذان من منطقة سكنهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات والتسنيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 4 جرائم بدوائر أقسام "باب شرقى ، أول المنتزه ، الدخيلة ".

وأرشد  عن المسروقات وهى (3 شاشات عرض ، لاب توب ، 3 هواتف محمولة ، مشغولات ذهبية ، مبالغ مالية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 


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الاسكندرية

مدير امن الاسكندرية

مكافحة جرائم السرقات بالاسكندرية

قسم شرطة ثان الرمل

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