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Game of Thrones.. صحيفة أمريكية: نهاية صراع العروش كارثية لا يستحقها الجمهور

الإثنين، 20 مايو 2019 10:51 ص
Game of Thrones.. صحيفة أمريكية: نهاية صراع العروش كارثية لا يستحقها الجمهور ابطال مسلسل صراع العروش
كتبت ريم عبد الحميد
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علقت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية على الحلقة الأخيرة من الموسم الثامن والأخير للمسلسل الملحمى الشهير صراع العروش أو Game of Thrones، والتى أذيعت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقالت إنها نهاية كارثية لا يستحقها الجمهور.

 

مسلسل صراع العروش

وأشارت الصحيفة إلى أن مسلسل صراع العروش عندما بدأ عرضه قبل ثمانية أعوام، كان واضحا أنه مختلف، فهو قصة تكسر تقاليد الأسلوب الخيالى، وليست أسيرة لها؛ ورغم أن القصة والحلقات كانت مستوحاة من سلسلة مملكة الخواتم، إلا أنها تفوقت على هذه الثلاثية، فكانت المأساة والظلم محبكة فى هوية المسلسل مثل التنانين والمعارك.

 

وأشافت: "لكن الوضع لم يكن كذلك فى الحلقة الأخيرة التى تم بثها أمس، الأحد، بعنوان “The Iron Throne”، ولم تكن نهاية المسلسل هى ما عرفه الجمهور عن صراع العروش منذ البداية، بل  كان مبتذلا".

 

وتابعت الصحيفة أن حلقة العرش الحديدى كان يجب أن تكون نهاية جدية لمسلسل تلفزيونى من نوع مختلف وأن تكون مرضية بالنسبة لحلقات أسرت القلوب. لكن على مدار سنوات لم تكن الحلقات قصة ينتصر فيها الطيبون ويجد فيها الأشرار القصاص العادل؛ فالعالم الذى بناه صناع مسلسل Game of Thronesلم يكن عادلا وعانى فيه الطيبون دون سبب، وكانت تلك فكرة مشرقة، فأحد أسباب شعبية المسلسل أنه لم يكن خياليا تماما بل كان فوضويا مثل العالم الذى نعيش فيه.

 

الحلقة الأخيرة من 

Game of Thrones

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل صراع العروش، شهدت مقتل ديناريس تارجريان على يد جون سنو، بينما اختارت آيا ستارك ألا تعود للشمال وأبحرت إلى غرب ويستروس.

 


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