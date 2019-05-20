5 خطوات تعزز صحة مخك وتمنع الإصابة بالزهايمر.. تعرف على علامات الإصابة

كتبت أمل علام

قال موقع " Prevention"، إن الخطوط الاسترشادية لمنظمة الصحة العالمية الخاصة بالخرف تكشف عن 5 عادات صحية لتعزيز صحة الدماغ، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، إن تبني هذه التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يساعد في منع الإصابة بالخرف.



الوقاية من الزهايمر

أصدرت منظمة الصحة العالمية أول مبادئ توجيهية رسمية للحد من خطر الإصابة بالخرف.

يحدد التقرير الكامل العادات الصحية التي تعتبر حيوية لصحة الدماغ، بما في ذلك توصيات النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

يشرح أخصائي الأعصاب سبب أهمية تبني هذه السلوكيات في أسرع وقت، يمكن الوقاية من الخرف أثناء الشيخوخة، حيث يعد الخرف مرضًا مرعًا يصيب 50 مليون شخص حول العالم، وللأسف، لا يوجد له علاج، وهذا هو السبب فى أن الوقاية أمر بالغ الأهمية.

أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) إرشاداتها الأولى للحد من خطر الخرف على مستوى العالم، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس في بيان له "خلال الثلاثين سنة المقبلة، من المتوقع أن يتضاعف عدد المصابين بالخرف 3 أضعاف"، نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للحد من خطر الإصابة بالخرف، تؤكد الأدلة العلمية التي تم جمعها من أجل هذه الإرشادات، أن ما هو جيد لقلبنا، مفيد أيضا لعقلنا.

توضح الإرشادات، التي تأتي في شكل تقرير مكون من 78 صفحة، ما تعتقد المنظمة أنه لن يساعد في تقليل خطر إصابة الشخص بالخرف.

يقول ديفيد إيه ميريل ، أستاذ المخ والأعصاب والطب النفسي "من المثير رؤية منظمة كبرى تدرك أن الأدلة العلمية والسريرية الجماعية قوية الآن بما يكفي للتوصية رسميًا باعتماد عادات نمط حياة صحية لصحة الدماغ.



الخرف

*ما هي علامات الخرف؟

الخرف هو مصطلح شامل يستخدم لوصف فقدان الأداء المعرفي، مثل التفكير، والتذكر، والتفكير، وكذلك القدرات السلوكية التي تتداخل مع حياة الشخص اليومية وأنشطته، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة، قد تتضمن علامات الخرف مشكلة في الذاكرة، ومهارات اللغة، والإدراك البصري، وحل المشكلات، والإدارة الذاتية، والقدرة على التركيز والانتباه.

هناك العديد من أنواع الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، وعلى الرغم من أن الخرف أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، إلا أنه ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة ، وقد يكون قاتلاً.

إرشادات الخرف الخاصة بمنظمة الصحة العالمية حول كيفية تقليل المخاطر..

تعد عوامل نمط الحياة مهمة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، الذي يوصي الأشخاص بالقيام بما يلي لتقليل مخاطر الإصابة بالخرف:



تعرف على اهم الاغذية الصحية التى تحمى من الخرف

أولا: ممارسة الرياضة بانتظام

يقول الدكتور كارلويش إن التمرين مهم لسببين، لقد ثبت أن التمرين يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وهناك بيانات وافرة تفيد بأنه إذا كنت تستطيع تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بالخرف"، "هناك أيضًا أدلة على أن التمرين قد يكون له تأثير مباشر في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن المستويات العالية من النشاط تبدو الأكثر حماية، في الوقت الحالي، توصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بالحصول على 150 دقيقة أو أكثر من النشاط البدني في الأسبوع.

ثانيا: منع التدخين

يوضح تقرير منظمة الصحة العالمية، إن الاعتماد على التبغ هو السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها على مستوى العالم، لا يزيد استخدام التبغ فقط من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، ولكن الدراسات تشير إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى تدهور إدراكي، مما يؤثر بشكل مباشر على صحة دماغك.

ثالثا: ضبط ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم (ويعرف أيضًا باسم القراءة التي تزيد عن 140 أو أكثر من 90 أو أعلى، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، تم ربطه بمخاطر أكبر للخرف.

رابعا: الحفاظ على وزن صحي

يقول الدكتور كارلويش، إن الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن قد تم ربطها أيضًا بأمراض القلب ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف لديك.

خامسا: تناول نظام غذائي صحى متوازن

والاعتماد على حمية البحر المتوسط ​​لتخفيف الوزن هو الحل، فقد أطلقت منظمة الصحة العالمية عليه أفضل نظام غذائي في عام 2019، فالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​الغني بالحبوب الكاملة، والبقوليات، والفواكه، والخضروات، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون، والسمك، كخطة جيدة لتناول الطعام للحفاظ على صحة الدماغ.

أوضح الدكتور ميريل قائلاً: "يرتبط الالتزام العالي بالنظام الغذائي على الطراز المتوسطي بتراكم أقل للمواد المسببة للخرف،وعلاقتها بمرض الزهايمر،هذه العلاقة صحيحة حتى بالنسبة للأفراد الذين يعانون من فقدان وظيفة الذاكرة بشكل معتدل، قبل الإصابة بمرض الزهايمر الكامل.

هناك العديد من المكملات الغذائية الموجودة في السوق والتي تدعي أنها تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف، مثل فيتامينات B ومضادات الأكسدة وأوميجا 3، لكنها ليست كافية للحفاظ على صحة الدماغ في سن أكبر.