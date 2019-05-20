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4 خطوات تعطى شركة الكهرباء الحق فى رفع العداد.. تعرف عليها

الإثنين، 20 مايو 2019 03:00 ص
4 خطوات تعطى شركة الكهرباء الحق فى رفع العداد.. تعرف عليها عداد كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
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يرصد اليوم السابع لقرائه الخطوات الـ4 التى تعطى  لشركة توزيع الكهرباء الحق فى رفع   العداد عن المشترك، و إلزامه بسداد كافة المديونيات و إجباره على إجراء تعاقد جديد و تركيب عداد مسبق الدفع، وفيما يلى أهم المعلومات يتم رفع العداد نتيجتها :
 
1- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
 
2- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار و لم يستجيب المشترك بسداد المديونية.
 
3- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك.
 
4- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.

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شركات توزيع الكهرباء

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