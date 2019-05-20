4 خطوات تعطى شركة الكهرباء الحق فى رفع العداد.. تعرف عليها

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه الخطوات الـ4 التى تعطى لشركة توزيع الكهرباء الحق فى رفع العداد عن المشترك، و إلزامه بسداد كافة المديونيات و إجباره على إجراء تعاقد جديد و تركيب عداد مسبق الدفع، وفيما يلى أهم المعلومات يتم رفع العداد نتيجتها :

1- فى حالة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

2- فى حالة إرسال إنذارين بفصل التيار و لم يستجيب المشترك بسداد المديونية.

3- فى حالة تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك.

4- فى حالة تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.