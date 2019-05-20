106 قضية حصيلة حملة ضباط مباحث التموين بالجيزة خلال 24 ساعة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 106 قضية غش تجاري، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

كما أسفرت الحملة التي أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير قصايا عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.