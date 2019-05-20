يديعوت: إعادة انتخابات الكنيست حال فشل نتنياهو فى تشكيل حكومة جديدة

كتب- هاشم الفخرانى

كشف مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو النقاب عن أن "نتنياهو" يفكر فى إعادة انتخابات الكنيست، بعدما لم يتمكن على مدار 14 يوماً من إقناع أى من الأحزاب أن تشاركه فى الحكومة الائتلافية الجديدة .

ونقلت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن قيادات بارزة فى الليكود قولهم إنه لم يطرأ أى جديد فى المفاوضات التى يجريها نتنياهو مع الأحزاب، بل إنها سابقة فى تاريخ إسرائيل ألا يتمكن حزب فاز فى الانتخابات البرلمانية، من أن يوقع على اتفاق مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية .

وأشارت الصحيفة إلى أن نهاية هذا الأسبوع هى الفرصة الأخيرة لـ"نتنياهو " لتشكيل الحكومة، وإلا سيضطر إلا العودة إلى نقطة الصفر، وستكون إعادة الانتخابات هى الحل الوحيد.

وتابعت الصحيفة: بل إن نتنياهو لوح إلى تلك المعضلة فى اجتماع الحكومة الأسبوعى قائلا: "للأسف هناك أحزاب لا تريد أن تتعاون وتمد يدها إلى ..أتمنى أن يكونوا ملامسين لأرض الواقع".