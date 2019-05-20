video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 09:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

يديعوت: إعادة انتخابات الكنيست حال فشل نتنياهو فى تشكيل حكومة جديدة

الإثنين، 20 مايو 2019 08:30 ص
يديعوت: إعادة انتخابات الكنيست حال فشل نتنياهو فى تشكيل حكومة جديدة نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

كشف مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو النقاب عن أن "نتنياهو" يفكر فى إعادة انتخابات الكنيست، بعدما لم يتمكن على مدار 14 يوماً من إقناع أى من الأحزاب أن تشاركه فى الحكومة الائتلافية الجديدة .

ونقلت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن قيادات بارزة فى الليكود قولهم إنه لم يطرأ أى جديد فى المفاوضات التى يجريها نتنياهو مع الأحزاب، بل إنها سابقة فى تاريخ إسرائيل ألا يتمكن حزب فاز فى الانتخابات البرلمانية، من أن يوقع على اتفاق مع الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية .

وأشارت الصحيفة إلى أن نهاية هذا الأسبوع هى الفرصة الأخيرة لـ"نتنياهو " لتشكيل الحكومة، وإلا سيضطر إلا العودة إلى نقطة الصفر، وستكون إعادة الانتخابات هى الحل الوحيد.

وتابعت الصحيفة: بل إن نتنياهو لوح إلى تلك المعضلة فى اجتماع الحكومة الأسبوعى قائلا: "للأسف هناك أحزاب لا تريد أن تتعاون وتمد يدها إلى ..أتمنى أن يكونوا ملامسين لأرض الواقع".

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"بصقة" على وجه السفير البولندى فى تل أبيب تفجر خلافا دبلوماسيا.. وارسو تستدعى سفير نتنياهو للاحتجاج على الواقعة.. وإسرائيل تفتح تحقيقا مع المعتدى.. ووسائل إعلام: الأزمة بسبب احتقان "الهولوكوست"

20 ألف وحدة استيطانية أنشأت فى ولاية نتنياهو خلال 10 سنوات

"السلام الآن": بناء 20 ألف وحدة استيطانية بالضفة منذ تسلم نتنياهو الحكم

بعد فرض العقوبات على إيران.. نتنياهو يبحث تدهور الأوضاع بين واشنطن وطهران

الكنيست

اسرائيل

الحكومة الاسرائيلية

تل ابيب

بنيامين نتنياهو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة