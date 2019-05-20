وسائل إعلام صينية: شكاوى الملكية الفكرية "أداة سياسية" أمريكية

رويترز

انتقدت وسائل إعلام صينية رسمية الولايات المتحدة اليوم الاثنين بسبب شكاواها من سرقة حقوق الملكية الفكرية ووصفتها بأنها "أداة سياسية" تهدف إلى كبح التنمية الاقتصادية فى الصين.

وجاءت الشكاوى الأمريكية بشأن سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية فى مجال التكنولوجيا فى وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

ونشرت صحيفة الشعب اليومية مقالا فند تقريرا أصدرته واشنطن فى مارس 2018 وقال إن معدى التقرير لفقوا المزاعم المتعلقة بسرقة الصين لحقوق ملكية فكرية من الولايات المتحدة تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.

وقالت الصحيفة "إذا كان التقرير مبنيا على بيانات خيالية أو انتقائية فهو نوع من روايات الخيال العلمى".

وأضافت "من المفترض أن تكون حقوق الملكية الفكرية جسرا للابتكار والتعاون بين الدول. لكنها أصبحت فى يد الولايات المتحدة أداة سياسية وسلاحا لتحجيم الدول الأخرى وستارا للتنمر على العالم".

وأشار المقال إلى أن الصين أصبحت من الرواد فى العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية. وأضاف "حتى إذا ظهرت مشكلات تتعلق بالملكية الفكرية فمن الممكن أن تحل بالكامل عبر السبل القانونية".