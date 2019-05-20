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وزارة النقل السورية تنفى إجراء مفاوضات حول استثمار روسيا لمطار دمشق

الإثنين، 20 مايو 2019 12:00 ص
وزارة النقل السورية تنفى إجراء مفاوضات حول استثمار روسيا لمطار دمشق مطار دمشق الدولى
أ ش أ
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نفت وزارة النقل السورية تقارير إعلامية أفادت ببدء استثمار مطار دمشق الدولي من قبل بعض الشركات الروسية.

 

وأشارت وزارة النقل السورية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم،الأحد،إلى أن المطار هو "أحد المنشآت الحيوية والمشروعات الضخمة التي تعمل الوزارة على تطويرها واستثمارها على (البناء والتشغيل والتحويل) مع رؤية إنشاء صالة ركاب جديدة".

 

وأكدت الوزارة أنه لا توجد حاليا أي مفاوضات حول استثمار مطار دمشق الدولي أو غيره من المطارات السورية المدنية من قبل أي جهة كانت، وما جرى مناقشته مع الجانب الروسي في وقت سابق كان في إطار المباحثات والعرض لا أكثر"، مضيفة أنه "عند حدوث أي مستجدات، سيتم عرضها والإعلان عنها في حينه".

 


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