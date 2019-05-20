وثيقة حكومية: ألمانيا سجلت أعلى إنفاق لتيسير اندماج مليون لاجئ العام الماضى

رويترز

أفادت وثيقة حكومية أطلعت عليها "رويترز"، اليوم الاثنين، بأن ألمانيا سجلت العام الماضى أعلى إنفاق لتيسير اندماج ما يربو على مليون لاجئ فى ألمانيا ومكافحة الأسباب الرئيسية للهجرة من الخارج، إذ بلغ 23 مليار يورو (25.65 مليار دولار).

وأوضح التقرير الذى أعدته وزارة المالية، أن الزيادة فى الإنفاق كانت بمعدل 11% تقريبا مقارنة بعام 2017 الذى أنفقت فيه ألمانيا 20.8 مليار يورو، فيما دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مرارا عن قرارها فى عام 2015 فتح حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من اللاجئين بسبب الحرب، معظمهم من دول إسلامية، لأسباب إنسانية، لكنها تعهدت بعد ذلك بمنع تكرار مثل هذه الموجة من المهاجرين عبر معالجة أسبابها.

وأظهرت الوثيقة، أن الحكومة أنفقت ما وصل فى المجمل إلى 7.9 مليار يورو فى عام 2018 على إجراءات هدفت لإبقاء المهاجرين خارج منطقة الاتحاد الأوروبى وتحسين ظروف المعيشة فى أوطانهم، أى بزيادة نسبتها 16% فى ذلك العام مقارنة بعام 2017.

وأفاد التقرير بأن الولايات الألمانية وعددها 16، والتى كانت مسئولة عن تسكين ودمج المهاجرين الذين وصلوا إليها من دول مثل سوريا والعراق وأفغانستان، تسلمت 7.5 مليار يورو من الحكومة الاتحادية العام الماضى أى بزيادة نسبتها 14%.