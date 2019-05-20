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الإثنين، 20 مايو 2019 05:32 م
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نقابة العلميين: النقيب السابق سحب 450 ألف جنيه وأوقف المعاشات

الإثنين، 20 مايو 2019 05:16 م
نقابة العلميين: النقيب السابق سحب 450 ألف جنيه وأوقف المعاشات الدكتور صلاح النادى الأمين العام لنقابة العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور صلاح النادى، الأمين العام لنقابة العلميين، إن الدكتور السيد عبد الستار المليجى النقيب السابق، هو السبب فى توقف صرف المعاشات للأعضاء، موضحا أنه حتى هذه اللحظة سحب مبلغ وصل إلى 450 ألف جنيه، على دفعات من حساب النقابة الخاص بالمعاشات فقط فى أحد البنوك، وذلك دون معرفة أحد من مجلس النقابة العامة، مما سبب أزمة فى صندوق المعاشات.
 
وأكد النادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما يزعمه النقيب السابق بأنه سيصرف المعاشات للعلميين غدا، عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن سحبه لتلك المبالغ سبب عجزا كاملا للحسابات فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد حصوله على الحكم الأخير الصادر فى 11 أبريل الماضى، رغم سحب الثقة منه، استغل الحكم وصيغته التنفيذية، وسحب مبالغ أخرى على عدة دفعات 58 ألف جنيه، و28 ألف جنيه، دون معرفة وسائل الصرف، وتحويل 200 ألف لفرع النقابة بأسيوط.
 
 
وأوضح أن مجلس النقابة حاول التواصل مع "المليجى" لحل أزمة المعاشات، وصرفها للأعضاء، إلا أنه رفض لحين عودته إلى مكتبه، مشيرا إلى أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد توقيع أمين الصندوق الحالى لدى البنوك، لحل تلك الأزمة.
 
كان الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، قد قال إن معاشات الأعضاء مستحقة الدفع، لن يتم صرفها قبل خروج أعضاء مجلس النقابة من مكاتب المقر، ووصوله إلى مكتبه، لمزاولة مهام عمله، والموافقة على الصرف، مشيرا إلى أن المخصصات المالية للمعاشات متوفرة  فى حسابات النقابة، وتحت تصرفه المباشر بصفته النقيب.

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