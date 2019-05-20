موسكو تؤكد: القرم أحد أقاليم روسيا ولا يمكن أن يطرح للنقاش

موسكو (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، أن "القرم" أحد أقاليم روسيا، مشيرا إلى أن الحديث عن انتماء شبه جزيرة القرم لا يمكن أن يُطرح أصلا.

وقال بيسكوف - تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكرانى الجديد فولوديمير زيلينسكى بشأن القرم - إن روسيا "قالت مراراً إن مسألة شبه جزيرة القررم غير موجودة أصلا ولا يمكن لها أن تكون"، مؤكدا أن القرم أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيهنئ الرئيس زيلينسكى بأول نجاحاته فى تسوية النزاع الداخلى فى جنوب شرق أوكرانيا، وأيضا بنجاحه فى تطبيع العلاقات الروسية الأوكرانية​​​.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد أعلن بعد توليه رسمياً المنصب الرئاسى أن من ضمن أولوياته وقف إطلاق النار وعودة شبه جزيرة القرم ومنطقة "دونباس" إلى سيطرة كييف.