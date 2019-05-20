مهاب مميش: عبور 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 51 سفينة، بحمولة 3.1 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور26 سفينة بحمولة 1.5 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "TAURUS" التى ترفع علم مالطا، بحمولة 155 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.6 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "SALAHUDDIN" التى ترفع علم جزر المارشال، بحمولة 158 ألف طن، قادمة من الصين ومتجهة إلى فرنسا.