video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مهاب مميش: عبور 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

الإثنين، 20 مايو 2019 10:11 ص
مهاب مميش: عبور 51 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح
إضافة تعليق
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين، عبور 51 سفينة، بحمولة 3.1 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور26 سفينة بحمولة 1.5 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "TAURUS" التى ترفع علم مالطا، بحمولة 155 ألف طن، قادمة من هولندا ومتجهة إلى ماليزيا.
 
وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.6 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "SALAHUDDIN" التى ترفع علم جزر المارشال، بحمولة 158 ألف طن، قادمة من الصين ومتجهة إلى فرنسا.
 
 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

الفريق مهاب مميش : عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن

مميش: قناة السويس تسجل رقم قياسى بعبور 66 سفينة بحمولات 4 مليون طن

مميش: عبور 40 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 مليون طن

مميش: عبور 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

قناه السويس

قناه السويس الجديده

حركه الملاحة

الفريق مهاب مميش

البيان الملاحى

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة