منتدى شباب العالم يشارك فى تنظيم المؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة 2019

كتب - محمد الجالى

يُشارك منتدى شباب العالم فى تنظيم الدورة الرابعة والستين للمؤتمر الدولى للمشروعات الصغيرة، الذى ينظمه المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، واختار القاهرة لاستضافته خلال يونيو المقبل.

يضم المؤتمر عددا كبيرا من رواد الأعمال والقادة، بهدف مناقشة مستقبل ريادة الأعمال وأهميته ودور الشباب فى تنميته. وقال المجلس فى بيان صادر عنه، إنه "انطلاقًا من دور مصر الريادى فى قطاع ريادة الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، فإن القاهرة تعد أفضل مكان لانعقاد المؤتمر هذا العام، الذى يُشارك فى تنظيمه منتدى شباب العالم".

وبحسب البيان، فإن مستقبل ريادة الأعمال يكمن فى أيدى الشباب الذين ستُلقى على عاتقهم مسؤولية القيادة والتغلب على العقبات الأكثر إلحاحًا خلال الأعوام المقبلة، من أجل جعل العالم مكانا أفضل للجميع، باعتبار أن مجال ريادة الأعمال يُحقق إسهاما قويا فى تنمية الاقتصاد. لذا فإن ريادة الأعمال ستكون بوابة المستقبل لإطلاق العنان لإمكانيات الشباب. وتُقدم أكاديمية المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة برنامجها الدولى الخامس للطلاب لمدة أسبوع، بهدف تدريب المشتركين على تنمية مهارات ريادة الأعمال لديهم. وقال البيان: "تأتى مصر فى المقدمة بفضل ما حققته من إنجازات فى قطاع ريادة الأعمال، الذى بدأه بناة الأهرمات وما تملكه من مستقبل راسخ بهذا المجال، الذى سيتمكن من التغلب على أية عقبات بالمستقبل".

وكان ازدهار قطاع ريادة الأعمال فى مصر يتم بخطى حثيثة، من خلال إجراءات وفعاليات مهمة، على رأسها منتدى شباب العالم. الذى مثّل مع أول انعقاد له فى العام 2017 منصة عالمية تضم الشباب من كل أرجاء العالم. وخلال هذا العام تُوّجت مصر بجائزة القمة العالمية لريادة الأعمال، كأفضل دولة بالعالم فى هذا المجال، وتسلم الجائزة المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات.

جدير بالذكر، أن المهندس أحمد عثمان، رئيس المجلس الدولى للمشروعات، هو أول رئيس مصرى وعربى يُنتخب لرئاسة المجلس منذ إنشائه قبل 63 سنة. وكانت له إسهامات رائدة بالتعاون مع الحكومة المصرية فى دعم القطاع، منها إنشاء أول مركز لريادة الأعمال فى مصربالتعاون مع المجلس الدولى للمشروعات. وقد صرح فى وقت سابق بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وتتجه لتصبح عاصمة لريادة الأعمال والصناعات الصغيرة فى منطقة الشرق الأوسط.