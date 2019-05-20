مقتل وإصابة 6 من رجال الشرطة الأفغانية فى هجوم مسلح بكابول

كابول (أ ش أ)

قتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية وأصيب 3 آخرون فى هجوم مسلح على نقطة أمنية بالقرب من حى الشرطة السابع فى مدينة كابول الأفغانية.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المسئولين فى مقر شرطة كابول قولهم إن الحادث وقع فى منطقة دوغباد أمس، وأودى بحياة 3 من رجال الشرطة، وإصابة 3 آخرين، وأضافوا أن المسلحين المهاجمين فروا من المنطقة بعد اقتحام المركز الأمني.

من جانبها، أعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت مقتل 8 من رجال الشرطة فى الهجوم.

كان هذا هو الهجوم الثانى على موقع أمنى فى كابول فى أقل من أسبوع حيث فقد ما لا يقل عن 4 من جنود الشرطة التابعين لقوات الحماية العامة أرواحهم فى هجوم مماثل فى منطقة بول شارخى بالمدينة قبل بضعة أيام.