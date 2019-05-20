مطالب بالتحقيق فى كيفية حصول "بريكست" أشهر أحزاب بريطانيا على التمويل

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن هناك مطالب متزايدة لهيئة الرقابة الانتخابية للتحقيق في كيفية حصول أشهر حزب سياسى فى بريطانيا حاليا، وهو حزب "بريكست" على التمويل، وسط مخاوف أوسع نطاقًا بشأن استخدام تبرعات مجهولة المصدر "كغطاء للأموال القذرة".

وكتب رئيس الوزراء السابق جوردون براون إلى اللجنة الانتخابية للمطالبة بالتحقيق فى كيفية حصول حزب نايجل فاراج، على التمويل.

ويشار إلى أن استطلاعات الرأى فى الأيام الأخيرة أرجحت تحقيق حزب "بريكست" مكاسب أكبر من الحزبين الرئيسين المحافظين والعمال فى انتخابات البرلمان الأوروبى المقرر اجرائها من 23 إلى 26 مايو الجارى.

ويأتى الخلاف بعد أن تباهى فاراج بحصول حزبه المشكل حديثا على أكثر من 100 ألف إسترلينى تبرعات فى اليوم الواحد، حيث ارتفع إلى المركز الأول في صناديق الاقتراع قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة.

ويسمح حزب "بريكست" بالتبرعات التى تقل عن 500 جنيه إسترليني عن طريق شركة Paypal من خلال موقعها الإلكترونى، مما يثير المخاوف من إمكانية تعرضه للتأثير الأجنبى.