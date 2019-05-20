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مصلحة الضرائب: وحدة تسعير المعاملات الضريبية مستمرة فى ممارسة اختصاصاتها

الإثنين، 20 مايو 2019 10:31 ص
مصلحة الضرائب: وحدة تسعير المعاملات الضريبية مستمرة فى ممارسة اختصاصاتها عملات _ أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
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أكدت مصلحة الضرائب أن وحدة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية، قائمة ومستمرة فى ممارسة اختصاصاتها والتي تتعلق  بفحص ملفات تسعير المعاملات، وأن الوحدة الجديدة التى قامت المصلحة بإنشائها هى وحدة خاصة بمتابعة الضرائب الدولية، وهى تابعة لرئيس مصلحة الضرائب.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أن إنشاء الوحدة الجديدة يأتى تواكبًا للاتجاه العالمى بحصر وجمع بيانات تتعلق بالممارسات الدولية للشركات الأجنبية والعابرة للدول بغرض التحصيل العادل للضرائب عن الأرباح المتحققة فى مصر، كما أنها  تختص بمتابعة التطورات المتعلقة بمسائل الضرائب الدولية، بالتنسيق مع منظمات دولية ومتابعة التطورات والإجراءات التى تتخذها الدول فى هذا الصدد، بالإضافة إلى إعداد التقارير والدراسات المتعلقة بها ورفعها بصفة دورية إلى جهات الاختصاص.

وأضاف البيان، أن إنشاء هذه الوحدة يعكس اهتمام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالضرائب الدولية لتعزيز الايرادات الضريبة، مما سيحقق المزيد من العدالة الاجتماعية، نظرًا لمحاولة البعض التهرب من أداء الواجب الضريبى، وتحميل المواطن العادى تكلفة جميع الخدمات المقدمة من الدولة".

وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالصحفيين والإعلاميين، ضرورة توخى الحذر فى نشر المعلومات، والتأكد من صحة ما يتم نشره، وذلك حفاظًا على الصالح العام، ومنعًا لاستغلال ذلك من قبل بعض العناصر لبلبلة الرأى العام.


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