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الإثنين، 20 مايو 2019 03:39 ص
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مصطفى : طليقتى تتهمنى بالتحرش بطفلتى ونشرت صور بمواقع التواصل لتشويه سمعتى

الإثنين، 20 مايو 2019 03:00 ص
مصطفى : طليقتى تتهمنى بالتحرش بطفلتى ونشرت صور بمواقع التواصل لتشويه سمعتى محكمة الأسره- أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقام زوج دعوى إسقاط حضانة ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر،طالب فيها بتمكينه من ضم حضانة طفلته،وأدعى حرمانه من رؤيتها طوال 3 سنوات، وتهربها من تنفيذ الأحكام التى تحصل عليها، مؤكدا :"الغل تملك من قلب طليقتى رغم منحها كل حقوقها، لترفض رؤيتى لصغيرتى وأدعت على بتهم أخلاقيه وصلت لنشر صورى على الفيس بوك ".

 

وأضاف الزوج مصطفى.س.أ، أنه أثناء جلسات التسوية، بمحكمة الأسرة: " طليقتى ووسوست لابنتى بكراهيتى لها، واتهمتنى بالكذب أمامها، وتسببت بتدهور حالتها النفسية بعد اقناعها أننى مجرم، وسألحق بها الأذى، لتقوم فى المرات النادرة التى حضرت بها جلسات الرؤية بالصراخ، واتهامى بمحاولة خطفها وزعم قيامى بتعاطى المخدرات".

 

وتابع :" دمرت سمعتى وحضرت لعملى، وتسبب لى بالإحراج، بعد أن قامت بتوزيع صور على أصدقائى، تتهمنى فيها بتجاوزات أخلاقية مع طفلتى، وقامت بنشرها على الفيس بوك، لتتجاوز كل الحدود، وتصاب بالجنون فى انتقامها منى، وتحرر بلاغ ضدى عقابا لى على احتضان نجلتى وتقبيلها كأى أب".

ويؤكد:" لا أعرف مكان طليقتى، والطفلة بعد أن هربت واختفت ، وكلما ذهبت إلى منزل أسرتها أقسموا أنهم لا يعرفون مكانها، وهو ما دفعنى إلى إقامة قضية لإسقاط حضانتها".


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