مصرع مريض نفسي غرقا ببحر تنهلة بالفيوم

الفيوم – رباب الجالي

لقى فلاح يعانى من مرض نفسى مصرعه، غرقا إثر سقوطه بحر تنهلة بمحافظة الفيوم، وتم إنتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق ببحر تنهلة بقرية مطرطارس بمركز سنورس، وإنتقلت قوات الإنقاذ النهارى، وتم إنتشال جثة المواطن، تبين أنه يدعي "أحمد ج ع" 32 سنة، فلاح يرتدى كامل ملابسه ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة.

وبسؤال والده، أكد أن نجله مريض نفسيا، وأنه يرجع إصابته بحالة إغماء أثناء سيره على حافة البحر، مما أدى لسقوطه به وغرقه ولم يتهم أحد أو يشتبه في الوفاة جنائيا، وتم نقل الجثة لمستشفي سنورس المركزى، تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعةن وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 2783 إدارى مركز سنورس.