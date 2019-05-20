مصدر بالبترول: أكبر شركة أمريكية تنفذ خط نقل الغاز البحرى بين مصر وقبرص

كتبت - مروة الغول

قال مصدر بقطاع البترول، إن شركة نوبل إنرجي إحدى أكبر الشركات الأمريكية العاملة في مجال البترول والغاز، عازمة بقوة على الدخول في تنفيذ خط نقل الغاز البحرى بين مصر وقبرص لنقل الغاز من قبرص إلى مصر وذلك في إطار تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن ما يعزز موقف الشركة أنها تشارك في تنمية حقول الغاز القبرصية المكتشفة بالبحر المتوسط.

وكان مسئول وزارة البترول قد التقى رئيس شركة شركة نوبل إنرجى عدة مرات على ماد العالمين الماضيين لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركة في قطاع البترول المصري.

واليوم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى " ديفيد ستوفر "، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة "نوبل إنرجى" الأمريكية المتخصصة فى مجال بحث واستكشاف الغاز الطبيعى، وذلك بحضور عدد من مسئولى الشركة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول التباحث حول آفاق تطوير أنشطة شركة "نوبل إنرجي" فى مصر، حيث أشاد "ستوفر" فى هذا الإطار بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن مصر تأتى فى مقدمة الدول التى تولى الشركة الأمريكية اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، وذلك فى ضوء المناخ الاستثمارى الإيجابى الحالى فى البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة فى مصر من فرص واعدة، خاصةً فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلاً عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافى المتميز، والاكتشافات فى مجالى البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، ومشروعات التعاون الإقليمى الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.