video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 02:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مشروعات وزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد11X معلومة

الإثنين، 20 مايو 2019 02:00 ص
مشروعات وزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد11X معلومة عقارات _ أرشيفية
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

 استمرارا للخدمات التى يقدمها " اليوم السابع" لقرائه ..نقدم لكم فى هذا التقرير  كل ما تريد معرفته عن مشروعات الحكومة ووزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد وذلك من خلال معلومات محددة وواضحة وهى كالتالى ..

 

١- مساحة محافظة الوادى الجديد تمثل 40%‏ من مساحة مصر.

 

٢- يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الوادى الجديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى912 وحدة.

 

٣- تم تخصيص 370 شقة للأهالى محدودى الدخل من الوحدات التى تم تنفيذها وجارٍ استكمال الإجراءات لـ 150 وحدة أخرى.

 

٤- محافظ الوادى الجديد تقدم بمقترح لانشاء بيوت ريفية لنحو 300 مواطن لم يحصلوا على وحدات سكنية.

 

 ٥- من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم وعرض 10,5 متر، بتكلفة 1.715 مليار جنيه سبتمبر المقبل.

 

٦-  جارٍ تنفيذ مشروع محور تنيدة / منفلوط، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر أكتوبر المقبل.

 

٧- جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق 50 بيتاً بأرض الملك بمركز باريس بالخارجة، ومشروع بيت طلبة منديشة بالواحات البحرية.

 

٨- جارى تنفيذ  قرية القصر الإسلامية(بالظهير الصحراوى)، بالداخلة، وتضم 200 وحدة سكنية.

٩- تم  الانتهاء من تنفيذ مشروع طرق بقرى الداخلة وبلاط، بطول 7 كم، وطرق مداخل قرى بالبحرية بطول 4,5 كم.

 

١٠- جارى تنفيذ شبكة الصرف الصحى، لـ50 بيتاً بدوياً بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ورفع كفاءة وإنشاء 195 منزلاً ضمن مشروع سترة.

 

١١- جارٍ تنفيذ أكثر من 32محطة صرف صحى فى عدد من القرى والمراكز بالمحافظة.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

وزيرا الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان تطوير شارع أنور السادات وأرض مطار إمبابة

وزير الإسكان يقرر منع انتظار السيارات فى الشوارع بالمدن الجديدة

%10 نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. و18 شهر مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية إحدى أكبر الحدائق حول العالم.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل مشروع النهر

10 % نسبة تنفيذ النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.. 18 شهرا مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الحديقة المركزية.. ونائب وزير الإسكان: الهيئة مسئولة عن تمويل النهر الأخضر

وزير الإسكان يشيد بتجربة شركة مياه كفر الشيخ لإنتاج الأسمدة من الحمأة

وزاره الاسكان

صندوق التمويل العقارى

محافظه الوادى الجديد

مشروع الاسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

شوف آراء السائقين فى كوبري "تحيا مصر": اختصر الساعتين فى 5 دقايق

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

عادل إمام ملك الكوميديا.. أسرار رحلة النجومية من «بياع حلاوة سمسمية بمليم الوقية» إلى القمة.. حكاية أول مشهد فى حياته وكيف تعرضت حياته للخطر بسبب أفلامه؟.. الزعيم جسد أدوارا متنوعة وركز على القضايا الاجتماعية

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

صور.. استاد الإسكندرية كما لم تره من قبل.. الاستاد الدولى فى أبهى صوره بعد انتهاء التطوير استعدادا لأمم أفريقيا 2019.. السور الخلفى يتزين بـ30 صورة رسم جرافيتى تعبر عن القارة.. واللجنة تتسلمه الأسبوع المقبل

فيديو.. عمر السعيد يسدد أرضية زاحفة بجوار مرمى نهضة بركان

فيديو.. عمر السعيد يسدد أرضية زاحفة بجوار مرمى نهضة بركان

30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك ونهضة بركان وسط تألق عمر صلاح

30 دقيقة.. التعادل "قائم" بين الزمالك ونهضة بركان وسط تألق عمر صلاح

شاهد.. دايو لاعب نهضة بركان يهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة

شاهد.. دايو لاعب نهضة بركان يهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة

الرجوع الى أعلى الصفحة