مشروعات وزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد11X معلومة

كتب أحمد حسن

استمرارا للخدمات التى يقدمها " اليوم السابع" لقرائه ..نقدم لكم فى هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مشروعات الحكومة ووزارة الإسكان فى محافظة الوادى الجديد وذلك من خلال معلومات محددة وواضحة وهى كالتالى ..

١- مساحة محافظة الوادى الجديد تمثل 40%‏ من مساحة مصر.

٢- يبلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية المُنفذة بمحافظة الوادى الجديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى912 وحدة.

٣- تم تخصيص 370 شقة للأهالى محدودى الدخل من الوحدات التى تم تنفيذها وجارٍ استكمال الإجراءات لـ 150 وحدة أخرى.

٤- محافظ الوادى الجديد تقدم بمقترح لانشاء بيوت ريفية لنحو 300 مواطن لم يحصلوا على وحدات سكنية.

٥- من المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروع محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم وعرض 10,5 متر، بتكلفة 1.715 مليار جنيه سبتمبر المقبل.

٦- جارٍ تنفيذ مشروع محور تنيدة / منفلوط، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر أكتوبر المقبل.

٧- جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق 50 بيتاً بأرض الملك بمركز باريس بالخارجة، ومشروع بيت طلبة منديشة بالواحات البحرية.

٨- جارى تنفيذ قرية القصر الإسلامية(بالظهير الصحراوى)، بالداخلة، وتضم 200 وحدة سكنية.

٩- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع طرق بقرى الداخلة وبلاط، بطول 7 كم، وطرق مداخل قرى بالبحرية بطول 4,5 كم.

١٠- جارى تنفيذ شبكة الصرف الصحى، لـ50 بيتاً بدوياً بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ورفع كفاءة وإنشاء 195 منزلاً ضمن مشروع سترة.

١١- جارٍ تنفيذ أكثر من 32محطة صرف صحى فى عدد من القرى والمراكز بالمحافظة.