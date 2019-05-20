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مسئول أيرلندى: الاتحاد الأوروبى لن يعيد التفاوض مع لندن بشأن "بريكست"

الإثنين، 20 مايو 2019 12:03 م
مسئول أيرلندى: الاتحاد الأوروبى لن يعيد التفاوض مع لندن بشأن "بريكست" تيريزا ماى - رئيسة الوزراء البريطانية
كتبت رباب فتحى
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حذر نائب رئيس وزراء أيرلندا، من أن الاتحاد الأوروبى لن يعيد التفاوض بشأن اتفاقية الإنسحاب، بغض النظر عمن سيخلف تيريزا ماى كرئيس للوزراء.
 
وقال سيمون كوفينى، الذى قدم تقييماً صارخاً للأزمة السياسية فى وستمنستر، إنه يشعر بالقلق من أن بريطانيا "ستفشل فى التخلص من الفوضى خلال الصيف".
 
كما اتهم السياسيين بالفشل فى فهم تعقيد السياسة فى أيرلندا الشمالية، وبالتالى "حاولوا إهمال" النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى داخل المملكة المتحدة، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.
 
وتأتى تصريحاته بعد انهيار المحادثات بين حزب العمال والمحافظين يوم الجمعة دون اتفاق، وفى الوقت الذى تستعد فيه تيريزا ماى لهزيمة أخرى لخططها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
 
وأضافت الصحيفة إنه إذا تم رفض اتفاقية الانسحاب الخاصة بتيريزا ماى فى غضون أسبوعين، فستقوم رئيسة الوزراء بوضع جدول زمنى لمغادرتها من داونينج ستريت - مع بدء السباق على قيادة حزب المحافظين.
 
 

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