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مسئول أمريكى يتوعد إيران بالرد على "هجوم المنطقة الخضراء"

الإثنين، 20 مايو 2019 02:21 ص
مسئول أمريكى يتوعد إيران بالرد على "هجوم المنطقة الخضراء" عناصر من الجيش الامريكى
كتب وكالات
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أكد مسئول فى الخارجية الأمريكية فى تصريحات صحفية، الاثنين، أن صاروخا بدائى الصنع وقع فى المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية فى بغداد دون أن يسفر عن إصابات، بحسب "سكاى نيوز".

 

وقال المسئول الأمريكى، إن أى من المنشآت الأمريكية لم تصب، كما لم تقع أية أضرار تذكر، أضاف، "نحن على اتصال مستمر مع المسؤولين العراقيين بخصوص الحادث ونحقق فى ملابساته".

وأضاف: "نأخذ ما حصل فى العراق على محمل الجد.. لقد أوضحنا خلال الأسبوعين الماضيين ونؤكد مرة أخرى أن الهجمات على المواطنين أو المرافق الأمريكية لن يتم التسامح معه وسيتم الرد عليه بطريقة حاسمة".

المسئول الأمريكى قال، "سنحمّل إيران المسؤولية ما إذا كانت أى من هذه الهجمات من تنفيذ أى ميليشا تابعة لها، وسنرد على إيران وفقًا لذلك".

والأحد، استهدفت قذيفة من طراز "كاتيوشا" المنطقة الخضراء التى تضم سفارات ومبان حكومية فى العاصمة العراقية بغداد، دون أن تسفر عن وقوع إصابات.

وقال مصدر أمنى عراقي، إن قذيفة من طراز "كاتيوشا" استهدفت المنطقة الخضراء، فيا سُمعت صافرات إنذار فى محيط السفارة الأمريكية فى بغداد، والتى تقع داخل المنطقة.

وأوضح مصدران دبلوماسيان مقرهما فى بغداد، أنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء شديدة التحصين فى العاصمة العراقية، والتى تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.

وقال مصدر أمنى أنه تم العثور على منصة إطلاق الصاروخ قرب الجامعة التكنولوجية فى منطقة الأمانة ببغداد، وبدأت القوات الأمنية العراقية عمليات تمشيط فى المنطة الخضراء ومحيطها، بحسب ما ذكرت مصادر عراقية، ولم يتضح حتى الآن سبب التفجيرات، كما لم يصدر حتى الآن تعليق من المسؤولين العراقيين.

 


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