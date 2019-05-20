مدمرة أمريكية تبحر فى بحر الصين الجنوبى المتنازع عليه وسط توترات تجارية

واشنطن (رويترز)

قال الجيش الأمريكى، إن إحدى سفنه الحربية أبحرت قرب جزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها والتى تطالب الصين بالسيادة عليها فى بحر الصين الجنوبى، يوم الأحد فى خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين فى وقت تشهد فيه العلاقات بين أكبر اقتصادين فى العالم توترا.

ويعد بحر الصين الجنوبى ضمن عدد متزايد من نقاط التوتر فى العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتى تشمل أيضا حربا تجارية والعقوبات الأمريكية وتايوان.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكى لرويترز إن المدمرة بريبل هى التى نفذت العملية، وقال الكوماندر كلاى دوس المتحدث باسم الأسطول السابع الأمريكى إن "بريبل أبحرت على بعد 12 ميلا بحريا من سكاربورو من أجل الطعن فى المطالب البحرية المتجاوزة والحفاظ على حرية الوصول إلى هذا الممر المائى وفقا لما يحدده القانون الدولي".