مخالفات تعرضك للحبس..تعرف على عقوبة الهروب من رجال المرور أثناء فحص الرخص

كتب عبد الرحمن سيد

تضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد، والعقوبات حفاظًا على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وإلزام قائدى المركبات بها للحد من الحوادث، وإلزام سائقى السيارات بقواعد وآداب المرور، ومنها

-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة، حال الاستيقاف أثناء فحص الرخص

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

-تجزئة خط السير المقررة للمركبات

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يجرى من خلالها، خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.