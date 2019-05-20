محافظ سوهاج يتابع امتحانات التابلت.. وطلاب 63 مدرسة يؤدون الامتحان إلكترونيا

سوهاج - محمود مقبول - عمرو خلف

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، يرافقه الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم وفريدة سلام رئيس حى غرب، امتحانات الصف الأول الثانوى بالنظام الجديد اليوم الاثنين، للاطمئنان على سيرها وانتظامها بدون أية عقبات أو مشكلات والتى تتم باستخدام التابلت، متمنيا للطلاب التوفيق فى أداء الامتحانات، وذلك بمدرستى الشيماء الثانوية بنات وأسماء بنت أبى بكر بإدارة سوهاج التعليمية.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو شلتوت وكيل الوزارة إلى جاهزية مديرية التربية والتعليم بخطط بديلة للامتحانات الورقية وبشكل فورى فى حالة حدوث عطل مفاجئ بالشبكة الإلكترونية أو على المستوى الشخصى لكل طالب فى حالة حدوث أى أعطال.

وأضاف شلتوت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يوجد غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات على مستوى 11 إدارة تعليمية تجرى بها الامتحانات لمتابعة كافة الأعمال واتخاذ اللازم فى حال حدوث أى مشكلة والعمل على حلها فورا، والغرفة تتلقى تقريرا مفصلا ودوريا عن سير الامتحانات والأمور تسير بشكلها الطبيعى طبقا لما هو مخطط لها.

وأوضح شلتوت، أن إجمالى عدد المدارس الحكومية بسوهاج 86 مدرسة حكومية وعدد الطلاب الحكوميين بلغ 16 ألفا 809 طلاب وطالبات وإجمالى عدد طلاب المنازل 1717 طالبا وطالبة وإجمالى طلاب الخدمات 119 طالبا وطالبة وأن المدارس التى بها بنية إلكترونية 66 مدرسة، وعدد المدارس التى أجرى فيها الامتحان إلكترونيا 63 مدرسة و3 مدارس أجرى فيها الامتحان ورقيا من إجمالى تلك المدارس بينما هناك 20 مدرسة لا يوجد بها بنيه إلكترونية وتم الإمتحان بها بالنظام الورقى .

وأنهى وكيل الوزارة، تصريحاته بأن عملية التصحيح بمادة اللغة العربية والتى أجرى الامتحان بها أمس سوف تبدأ اليوم وأن إجمالى عدد الطلاب من لهم حق دخول الأمتحانات بالأمس كان 16 ألفا 809 طلاب عدد من قاموا بأداء الامتحانات إلكترونيا 2573 طالبا وطالبة بينما من قاموا بأداء الامتحان ورقى 13 ألفا 220 طالبا وطالبة.



وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ وجه مسئولى التربية والتعليم، بمتابعة انتظام سير الامتحانات، والتأكد من عدم وجود مشاكل أو معوقات فى دخول الطلاب على منصة الامتحانات عن طريق الحاسب اللوحى "التابلت"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية الامتحانات للصف الأول الثانوى وفقا للضوابط الوزارية المحددة .

وأضاف المتحدث الرسمى أن المحافظ وجه بضرورة توفير الهدوء وكافة سبل الراحة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات، ومنع أى محاولات للغش ومواجهتها بكل حزم، لافتاً الى أن الوحدات المحلية وضعت خطط بديلة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائى مع استمرار قوته خلال فترة الامتحانات بكافة المدارس بجميع المدن والقرى، فضلاً عن منع الباعة الجائلين من التواجد بالقرب من اللجان.



محافظ سوهاج يتابع امتحانات الاول الثانوى



محافظ سوهاج يتابع امتحانات الاول الثانوى



محافظ سوهاج يتابع امتحانات الاول الثانوى



محافظ سوهاج يتابع امتحانات الاول الثانوى



محافظ سوهاج يتابع امتحانات الاول الثانوى



محافظ سوهاج يتابع امتحانات الاول الثانوى