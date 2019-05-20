محافظ الغربية: 250 ألف جنيه لقرية كوم على بقطور ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الغربية – مصطفى عادل - محمد طارق

شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الاثنين، تنفيذ أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بقرية كوم على مركز قطور والتى تعد رابع القرى الأكثر احتياجاً من 9 قرى تم اختيارها كمرحلة أولى على مستوى المحافظة لتنفيذ المبادرة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى حضرها محافظ الغربية بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية على مواطنى القرية، حيث تتجاوز قيمة أعمال المبادرة فى القرية 250 ألف جنيه، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية المتمثلة فى الجمعية الشرعية ومؤسسة التكافل الاجتماعى وجمعية الأورمان وجمعية نهضة شقرف والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وجمعية إبن النفيس وجمعية قلوب أصحاء.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى ثم تلاوة مباركة من أيات الذكر الحكيم. ثم كلمة محافظ الغربية التى أكد خلالها على إهتمامه الكبير بتلبية كافة مطالب المواطنين وخاصة مواطنى القرى و توفير كافة الخدمات بالقرى على غرار الخدمات التى تقدم بالمدن، مقدماً الشكر لكافة الجمعيات الأهلية المشاركة فى تنفيذ هذة المبادرة.

وخلال الحفل قام محافظ الغربية بتوزيع مساعدات مالية على 150 أسرة بقيم تتراوح من 500 إلى 1000جنية للأسرة الواحدة و تقديم جهاز لثلاث عرائس بالقرية ، وتوزيع كراتين رمضان ولحوم ودقيق على 550 أسرة بالقرية.

كما تفقد المحافظ القافلة الطبية التى تنظمها جمعية قلوب أصحاء التى تقوم بالكشف المبكرعن روماتيزم القلب لأطفال القرية من سن 5 سنوات إلى 15 سنة وتقدم التوعية لطلاب المدرسة للوقاية من هذا المرض.

وعقب الاحتفالية التقى محافظ الغربية بأهالى القرية للتعرف على مطالبهم وإحتياجاتهم الفعلية، ووجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من أهالى القرية، كما وجه وكيل وزارة الزراعة بمراعاة التناوب فى أحوض زراعة الأرز كل عام وعدم اقتصارها على أحواض ثابتة حتى يستفيد جميع المواطنين.

وعلى جانب آخر، كرم مجلس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البييئة، الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية لبلوغه السن القانونية للمعاش.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس جامعة طنطا لشئون المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ووكلاء الوزارات بالمحافظة.

وقدم الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر لوكيل وزارة الصحة، علي المجهودات التي بذلها خلال توليه مهمة الصحة بالغربية مؤكداً أنه لم يتوان لحظة ولَم يدخر جهداً في خدمة المرضي.