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محافظ الدقهلية يقوم بجولة ليلية بحى غرب ويوجه المسؤلين برفع الإشغالات

الإثنين، 20 مايو 2019 01:45 ص
محافظ الدقهلية يقوم بجولة ليلية بحى غرب ويوجه المسؤلين برفع الإشغالات جانب من الجولة
الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز
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قام الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بجولة مفاجئة بنطاق حي غرب تفقد خلالها عددًا من شوارع مدينة المنصورة، وفى مقدمتها شارع سكة سندوب ومنطقة المقابر وشارع الأشجار ومنطقة الأمن المركزي بالمجزر

وأعرب شاروبيم، عن استيائه الشديد لوجود تراكمات لمخلفات مبانى وسيارات متروكة على جانبي الشارع تعوق حركة المرور وتسبب اختناق بالشارع وطلب سرعة رفع كافة المخلفات من المباني والقمامة

وقال محافظ الدقهلية ، لأحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة أسبوع كحد أقصى لازالة ورفع كافة المخلفات والتراكمات مشيرا إلى توفير كافة المعدات والسيارات المطلوبة حتى ولو احتاج الأمر إلى استدعاء البعض منها من مراكز ومدن المحافظة للمساعدة في رفعها وإعادة الشارع لمظهره اللائق

كما تفقد شاروبيم ، شوارع الترعة وبورسعيد وعبر عن غضبه من وجود اشغالات وطلب شرطة المرافق بسرعة ازالة التعديات التى شاهدها على حرم الطريق العام من المقاهى والمحلات لتسهيل حركة السير للمواطنين والسيارات ،وأكد أن للمواطنين حقوق فى الشارع ليسيروا فى أمان، وأشار إلى أن ذلك مسئولية الأحياء وإدارة المرور .

وتوقف محافظ الدقهلية ، أمام كوبري طلخا وطلب مدير إدارة المرور الذي إنتقل إلى الموقع على الفور لبحث التعديلات المرورية المقترحة واقامة إشارات ضوئية جديدة لتنظيم حركة السير في المنطقة ،كما شدد على سرعة القضاء على الانتظار الخاطئ للسيارات والذى يؤدى إلى إعاقة حركة المرور فى أغلب شوارع مدينة المنصورة.

 

 


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