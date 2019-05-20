محافظة الاسكندرية تكشف عن خطة رفع كفاءة الطرق بالمنتزة

الإسكندرية - جاكلين منير

قامت الأجهزة التنفيذية بالمنتزة شرق الإسكندرية، بأعمال رصف شارع 16 من شارع خالد بن الوليد حتى شارع فاروق عبد الوهاب، وأعمال أعاده الشيء لأصله، وذلك لمقاول سنويه الرصف لحى المنتزه أول، وأشراف وتنفيذ مديريه الطرق، ومتابعه أداره الطرق بالحى، وذلك لرفع الأعباء والسيولة المروريه .



جاء ذلك فى اطار الاهتمام بإعاده الشيء لأصله لحساب شركه الكهرباء وتحت اشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول.



كما تم متابعه أعمال اعاده الشيء لأصله لحساب شركه الكهرباء فى شارع عمرو النجومى من شارع خالد بن الوليد، تم رصف الشارع طبقه سطحيه من قبل مقاول سنويه الرصف وتنفيذ مديريه الطرق والنقل ومتابعه حى المنتزه أول والأعمال مستمره لرفع كفاءه الطرق بالحى.



من جهه أخرى وتحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك وإدارة الكهرباء، تم اليوم تركيب ذراع بكشاف ليد بحارة الشافعية، وتم مد 30 متر وإنارة الكشاف، ورفع كفاءة الإنارة بمساكن سوق الجمعة، وتم صيانة الكشافات وإنارتها بشارع العنانى، وتم إزالة سرقة تيار كهرباء أمام مسجد فارسى بطريق الكورنيش.