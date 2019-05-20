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مؤسسة حقوقية: تقارير العفو الدولية وهيومان رايتس مسيسة وتفتقد للمهنية

الإثنين، 20 مايو 2019 05:00 ص
مؤسسة حقوقية: تقارير العفو الدولية وهيومان رايتس مسيسة وتفتقد للمهنية سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
كتب محمد السيد
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أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية و هيومان رايتس ووتش في أغلبها مسيسة ومنحازة،مضيفا أن تقارير منظمة هيومان رايتس تفتقد الى المهنية ومرجعية الاتفاقيات الدولية .
 
وأضاف عبد الحافظ فى تصريحات له، أن منظمة هيومان رايتس ووتش تعتمد على بعض النشطاء المتطرفين في مصر الذين يمدوهم بمعلومات مغلوطة عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان ،متابعا :"لكن في كل الأحوال الرد على تلك التقارير وتفنيدها أمر في غاية السهولة، فقط نحتاج لردود منهجية وحقوقية بعيدا عن لغة الهجوم والسباب".
 
جدير بالذكر،أن ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أرسل تقريرا الثلاثاء الماضى عن انتهاكات ‏حقوق الانسان فى إمارة قطر بعنوان " قطر - امارة اللاقانون" الى ‏المجلس الدولى لحقوق الانسان لينضم الى اليات المجلس لفحص سجل ‏قطر فى مجال حقوق الإنسان، والذى يتم غدا الاربعاء بمقر المجلس ‏بجنيف .‏
 
وأضاف ملتقى الحوار فى بيان له، أن فحص ملف قطر يجرى للمرة الثالثة، منذ نشأة هذه الآلية عام 2008، ‏وأنه يتم الفحص من قبل الفريق العامل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل ‏لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 15 مايو 2019 ‏خلال اجتماع يحضره بالأساس ممثلو البلدان الثلاثة القائمون بدور ‏المقررين "الترويكا" لاستعراض قطر، وهم جمهورية الكونغو ‏الديمقراطية والعراق والمملكة المتحدة‎.

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ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

سعيد عبد الحافظ

اخبار مصر

هيومان رايتس

العفو الدولية

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