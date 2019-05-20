لو قالب يومه.. اعرف إزاى تحل مشكلة النوم لدى المراهقين فى أسبوع؟

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون هولنديون أنه يمكن تحسين النوم عند المراهقين فى أسبوع واحد فقط عن طريق الحد من تعرضهم مساءً للشاشات الباعثة للضوء على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.



الموبايل

ووفقًا للنتائج التي ستُعرض في ليون ، في الاجتماع السنوي للجمعية الأوروبية لعلم الغدد الصماء ، ECE 2019، أشار الباحثون إلى أنه بمجرد الحد من تعرضهم للأجهزة التي ينبعث منها الضوء الأزرق في المساء ، يمكن للمراهقين تحسين نوعية نومهم وتقليل أعراض التعب ونقص التركيز والمزاج السيئ، بعد أسبوع واحد فقط.

وفي هذه الدراسة التعاونية بين المعهد الهولندي للعلوم العصبية ومعهد أمستردام الطبي UMC والمعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، فحص الباحثون آثار التعرض للضوء الأزرق على المراهقين في المنزل.



الموبايل

وأشارت الدراسات الحديثة إلى أن التعرض للضوء المفر فى المساء، وخاصة الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر ، يمكن أن يؤثر على اضطراب ساعة الدماغ و ضعف إنتاج هرمون النوم الميلاتونين، مما يؤدي إلى اضطراب وقت النوم وجودته.

وأوضح الباحثون أن قلة النوم لا تتسبب فقط في ظهور أعراض التعب وضعف التركيز ولكن يمكن أيضًا أن تزيد من خطر حدوث مشكلات صحية أكثر خطورة على المدى الطويل مثل السمنة ومرض السكري وأمراض القلب.

وأشارت دراسات أخرى إلى أن الحرمان من النوم المرتبط بالموبايل قد يؤثر على الأطفال والمراهقين أكثر من البالغين.