لو بتحب المشويات... عادات فى الشى قد تصيبك بالمرض منها غسل الدجاج

كتبت إيناس البنا

مع بدء فصل الصيف يبدأ الكثير فى تناول المشويات وتنظيم حفلات للشواء فى الهواء الطلق للاستمتاع وتناول طعام صحى.

ولكن وفقا لتقرير موقع " eatthis" على الرغم من حفلات الشواء تجمع العائلات وتعتبر من أوقات التسلية إلا أنها قد تخفى بعض المخاطر الصحية خاصة إذا لم تتبع ارشادات السلامة الصحية.



الشواء

تجنب تتبيل اللحم أو الدجاج 30 دقيقة على الأقل

يوصي المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان بأن يتم تتبيل جميع اللحوم ، ، لمدة 30 دقيقة على الأقل في الثلاجة قبل الطهي، لأن هذا سيخلق حاجزًا واقيًا على السطح الخارجي للحوم لمنع النيران من التسبب في تكوين مواد مسرطنة .

تذويب اللحوم المجمدة فى درجة حرارة الغرفة



ذوبان اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة هو وسيلة مؤكدة لنمو البكتيريا الخطيرة ، وبدلا من ذلك يجب ذوبان اللحوم والأسماك في الثلاجة حتى تذوب بطريقة صحية دون نمو البكتيريا عليها، يمكن وضع اللحم المجمد بإحكام في كيس من البلاستيك وأغرقه في ماء بارد، و قم بتغيير الماء كل نصف ساعة حتى يصبح اللحم جاهزًا للشواء.



تذويب اللحوم

تنظيف أدوات الشواء الخاص بك بفرشاة سلك الخشن



بالطبع تحتاج إلى تنظيف الشواية بانتظام، ولكن لا تستخدم فرشاة ذات سلك سميك، حيث وجدت دراسة أن هذه الفرش ذات الشعيرات الخشنة يمكن أن تسقط أثناء التنظيف في الطعام ، مما يؤدي إلى مشاكل مؤلمة في الفم والحلق ، و اللوزتين.



فرشاة خشنة

استخدام نفس الأدوات مع اللحوم النيئة والمطهية



"إذا وضعت اللحم النيئ على الشواية باستخدام مجموعة واحدة الملاعق، فأنت بحاجة إما لغسلها بشكل صحيح أو الحصول على أوعية نظيفة لنزع اللحم المطبوخة عند الانتهاء منها ، لتجنب الأمراض المنقولة عبر الغذاء .



غسل الدجاج

غسل الدواجن قبل استخدامها



تحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من غسل الدجاج قبل الطهى، لأنه سيؤدي إلى نشر أي مسببات مرضية محتملة حول الطائر وربما المطبخ أيضًا، منها جراثيم السالمونيلا التى تنتشر بسهولة على ما حولها.