للمرة الثانية.. البابا تواضروس يصل مانشيستر البريطانية لبدء زيارة رعوية

كتبت سارة علام

وصل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مدينة مانشيستر البريطانية، لبدء زيارته الرعوية الثانية للمدينة التى سبق وأن زارها عام 2017 ، حيث كان فى استقباله الأنبا انجيلوس أسقف الكنيسة القبطية ببريطانيا.

من المنتظر أن يزور البابا تواضروس عددا من الكنائس فى المملكة المتحدة، وأن يلتقى شعب الكنيسة القبطية هناك.

كان البابا تواضروس قد بدأ رحلته الرعوية إلى أوروبا يوم السبت الماضى ودشن عددا من الكنائس وعقد مجموعة من الاجتماعات مع الأباء الأساقفة والكهنة والخدام والشعب القبطي بالخارج.