لجان زراعية لتوفير تقاوى الذرة لـ2.5 مليون فدان الموسم الصيفى

كتب عز النوبى

واصلت 28 من مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، مع بدء زراعة محصول الذرة الشامية وخاصة الصفراء باجمالى مساحات مستهدفة 2 مليون و580 ألف فدان، بتكثيف لجانها المرروية لتوفير نشر اصناف التقاوى الجديدة مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ومبكرة النضج، لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد.

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "،إن الوزارة استعدت لموسم زراعات الذرة الشامية بتوفير جميع التقاوى مبكرة النضج وعالية الانتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه،من خلال الاصناف المقرر زراعتها الموسم الحالى طبقا للقرار الوزارى الأخير.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية، أن خطة الدولة التوسع في المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، مشيرا إلى أن هناك حملات بدأت بعمل حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الحالي لزيادة الإنتاج.