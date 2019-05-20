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قطاع الثروة الحيوانية يناشد أصحاب مشروعات الإنتاج للحصول على تراخيص التشغيل

الإثنين، 20 مايو 2019 01:21 م
قطاع الثروة الحيوانية يناشد أصحاب مشروعات الإنتاج للحصول على تراخيص التشغيل مشروعات إنتاج الثروة الحيوانية
كتب عز النوبى
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واصل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، التوسع  فى موافقات تراخيص تشغيل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية، من خلال تسهيلات من قبل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة للحصول على موافقات التشغيل، ضمن خطة الدولة للتوسع فى الإنتاج المحلى من اللحوم  الحمراء والبيضاء وزيادة المعروض منها فى الأسواق، ودعما لصغار المربيين  والمشروعات الصغيرة.
 
وناشد قطاع الثروة الحيوانية، المربيين الراغبين فى الحصول على تراخيص تشغيل مشروعاتهم في المحافظات المختلفة، بسرعة التوجه إلى إدارة الإنتاج الحيوانى فى أقرب مديرية أو إدارة زراعية، أو الجمعية التابع لها، للسير فى الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص التشغيل.
 
وقال تقرير الثروة الحيوانية، إنه يتم التنسيق  دوريا مع مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، للتيسير على المربين ومقدمى الطلبات للحصول على تراخيص للمزارع، وإرسالها للقطاع للتنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، مناشدة، بسرعة التقدم إلى مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وتقديم طلبات الحصول على تراخيص التشغيل ، حيث يتولى قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة التنسيق مع الجهات المعنية للبحث والبت في أحقية الطلبات الواردة، لافتا إلى أن هناك تسهيلات فى الحصول على تراخيص تشغيل مزارع الثروة الحيوانية والداجنة  والعلفية، وتذليل كافة العقبات أمام المربيين.
 
 وكشف تقرير الثروة الحيوانية والداجنة، عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل منها  التوجه إلى مديرية الزراعة التابع لها موقع المزرعة إدارة الإنتاج الحيوانى، وتقديم طلب تشغيل المزرعة لإجراء المعاينة على أرض الواقع، مشير إلى أن  اللجنة الفنية المشكلة من الإنتاج الحيوانى والطب البيطرى تقوم بعمل رسم كروكى للمزرعة محل الطلب وموافاة قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بذلك.
 
 

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الطب البيطرى

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