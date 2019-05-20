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قاتل صاحب معرض أجهزة كهربائية يمثل الجريمة أمام النيابة بطوخ

الإثنين، 20 مايو 2019 08:48 م
قاتل صاحب معرض أجهزة كهربائية يمثل الجريمة أمام النيابة بطوخ جثة
القليوبيه-نيفين طه
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اصطحب فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، وطاهر غنيم وكيل أول النيابة، المتهم بقتل صاحب معرض أجهزة كهربائية لتمثيل جريمته أمام النيابة العامة.

وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة المدعو "محمد م.ع" 59 سنة تاجر أجهزة كهربائية داخل سيارة نص نقل بمنطقة مهجورة فى الجبل بقرية ميت كنانة دائرة المركز.

وبالفحص تبين للواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة "أشرف ا.ع" صاحب كافتيريا بقرية ميت كنانة، تم ضبط المتهم.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيامه بالتحصل على مبلغ مالى 50 ألف جنيه من المجنى عليه ولدى مطالبته برد المبلغ عقد العزم والنية على التخلص منه، وقام باستدراج المجنى عليه إلى مقر الكافتيريا وقام بضربه على رأسه بعصاه خشبية أدى إلى مصرعه فى الحال، وقام بنقل الجثة داخل سيارة متهالكة فى منطقة الجبل المجهورة لإخفاء الواقعة، تحرر على ذلك المحضر، وتولت النيابة التحقيق.


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